Bayırköy'de altyapı ve temizlik çalışmaları sürdürülüyor
Bilecik'e bağlı Bayırköy Belediyesi'nde altyapı ve temizlik çalışmalarına hızlı müdahale sürdürülüyor.
Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri, vatandaşların rahatlığı ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla haftalık bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda, Bülbül su hattında meydana gelen arıza ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede giderilerek hatta yeniden su verildi. Öte yandan, okulun yağmur suyu oluklarında biriken toz ve ağaç dalları temizlenerek suyun sağlıklı şekilde akışı sağlandı.
Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı çözüm üretmek ve beldenin altyapı sistemlerini sorunsuz şekilde işletmek için çalışmalara aralıksız devam edeceğiz" dedi.