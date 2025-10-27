Bayırköy'de arazi yolları yenilendi
Bilecik'in Bayırköy beldesinde, arazi yollarında yapılan bakım ve iyileştirme çalışmalarıyla ulaşım konforu artırıldı.
Bayırköy Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, zamanla deformasyona uğrayan arazi yollarına malzeme dökümü yapıldı. Ardından silindir ve greyder desteğiyle yollar genişletilerek sürücülerin daha güvenli ve rahat ulaşım sağlaması hedeflendi.
Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Vatandaşlarımızın özellikle tarım ve kırsal alanlara ulaşımda yaşadığı sorunları ortadan kaldırmak için yollarımızı daha kullanışlı hale getiriyoruz" dedi.