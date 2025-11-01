Bayırköy'de bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Bayırköy Belde Belediyesi, Atatürk Parkı’nda zamanla deforme olan yürüyüş yollarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların daha temiz, düzenli ve güvenli ortamlarda vakit geçirebilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde parklarımızdan faydalanması bizim için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz sözlerine şöyle devam etti. "Kısa sürede çalışmaları tamamlayarak parkı vatandaşların kullanımına daha modern bir şekilde sunacağız" dedi.