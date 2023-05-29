Bayırköy'de çevre temizliği çalışmalarımız hız kazandı

Bayırköy Belde Belediyesine bağlı ekipler parklarda bulunan yabani ot temizleme, mevsimlik bitkilerin çapalanması, çim biçme ve bordür taşlarının boyanması işlemlerini gerçekleştirdi.

Vatandaşlardan gelen talepler üzerine diğer alanlarda da çalışmalar gerçekleştirildi. Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, konu ile ilgili, “Vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha temiz yaşam alanları sunmak amacıyla çevre temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarımıza parklarımızın muhtelif alanlarda temizlik ve ot biçme işlemlerini devam ettiriyoruz” dedi.

Öte yandan vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Yaman’a teşekkür ettiler.