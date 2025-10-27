Bayırköy'de dikiş kursu kayıtları başladı
Bilecik'in Bayırköy beldesinde yeni dönem dikiş kursu kayıtları başlatıldı.
Bilecik’in Bayırköy ilçesinde açılan dikiş kursunda, yeni dönem kayıtları yoğun ilgi görüyor. Kursa katılmak isteyen vatandaşların kayıtlarını yaptırmaları için son tarih 5 Kasım 2025 olarak belirlendi. Başvurular, Bayırköy beldesi dikiş kursu merkezinde gerçekleştiriliyor.
Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kursumuz belde halkımız için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın kayıtlarını zamanında yaptırmalarını rica ediyorum. Kursumuz kapsamında temel ve ileri düzey dikiş eğitimi verilecek ve katılımcılarımız el becerilerini geliştirme fırsatı bulacak" dedi.