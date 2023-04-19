Bayırköy'de geleneksel iftar programı gerçekleştirildi

Bilecik'in Bayırköy Beldesinde geleneksel toplu iftar programı gerçekleştirildi.

Bayırköy'de geleneksel iftar programı gerçekleştirildi
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sina pırlanta
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Bayırköy Beldesinde geleneksel toplu iftar programı gerçekleştirildi.

Programda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’a AK Parti Bilecik Milletvekili Adayı Halil Eldemir eşlik etti. Çok sayıda vatandaşın katılım gösterdiği geleneksel iftar yemeğinde açılış konuşması yapan Başkan Yaman, “Geleneksel hale gelen toplu iftar programımıza katılım oldukça yoğun. Beldemizden bir çok konuda desteğini eksik etmeyen Milletvekili Eldemire ve katılan bütün misafirlere hayırlı iftarlar diliyorum, tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin kabul olması temenni ediyorum” dedi.