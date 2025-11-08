Bayırköy'de Kur'an kursu öğrencilerinden 112 acil merkezine gezi

Bilecik’in Bayırköy Beldesi’nde minik öğrenciler, 112 Acil Komuta Merkezini ziyaret ederek sağlık ekiplerinin çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Bayırköy Beldesi’nde 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri, düzenlenen özel bir etkinlikle 112 Acil Komuta Merkezini ziyaret etti. Ziyaret sırasında minik öğrenciler, acil sağlık ekiplerinin görevlerini anlatan sunumlarını dikkatle dinledi. Öğrenciler, meraklı gözlerle merkezdeki cihazları ve çalışma sistemini inceleyerek ekiplerin mesai içindeki yoğun temposunu yakından görme şansı buldu. Etkinlik, hem eğitici hem de keyifli bir deneyim olarak değerlendirildi.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Miniklerimizin acil durum hizmetlerini yerinde görmesi, hem bilinçlenmeleri hem de meslekleri tanımaları açısından çok değerli bir deneyim oldu. Onların meraklı ve hevesli bakışlarını görmek bizleri mutlu etti" dedi.