Bayırköy'de miniklerin tarih dolu Bilecik gezisi

Bayırköy Belediyesi’nin düzenlediği kültürel gezi kapsamında Bayırköy İlkokulu öğrencileri Bilecik’in tarihi ve kültürel mekânlarını gezdi.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde eğitim gören ilkokul öğrencileri belediye öncülüğünde düzenlenen kültürel gezi programı kapsamında kentin önemli tarihi noktalarını gezdi. Rehber eşliğinde gerçekleşen ziyarette öğrenciler; Osmaneli’deki Aya Yorgi Kilisesi, Söğüt’teki Ertuğrul Gazi Türbesi, Bozüyük Anı Müzesi ve Pazaryeri Kınık Köyü’nde geleneksel çömlek yapımı hakkında bilgi aldı. Gezinin bir diğer durağı ise İslam âlimi Şeyh Edebali’nin türbesi oldu. Öğrenciler, rehberler eşliğinde Şeyh Edebali’nin hayatı ve Osmanlı’nın kuruluş felsefesi hakkında bilgilendirildi.

"Çocuklarımızın tarihini, kültürünü ve ecdat mirasını yakından tanımalarını istiyoruz"

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, öğrencilerin tarih bilincini artırmaya yönelik bu tür gezilerin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın tarihini, kültürünü ve ecdat mirasını yakından tanımalarını istiyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz kültürel gezilerimizi önümüzdeki aylarda da sürdüreceğiz" dedi.