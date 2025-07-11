Bayırköy'de sanayiye yön veren ziyaret

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, beldelerinde yıllardır faaliyet gösteren bir gazbeton fabrikasını ziyaret etti.

Bayırköy'de sanayiye yön veren ziyaret
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, beldelerinde yıllardır faaliyet gösteren bir gazbeton fabrikasını ziyaret etti.

Başkan Dilsiz, Bayırköy’de yıllardır faaliyet gösteren inşaat sektörünün firmalarından biri olan fabrikanın Genel Müdürü aynı zamanda İnşaat Yüksek Mühendisi Agah Durukal’a bir ziyaret gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ziyarette, Bayırköy’ün sanayisini ilgilendiren konular üzerine kapsamlı ve verimli bir fikir alışverişinde bulunuldu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yerel kalkınma, sanayinin gelişimi ve istihdama katkı sağlayacak projeler üzerine yapılan sohbet, karşılıklı görüş alışverişiyle zenginleşti.