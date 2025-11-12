Bayırköy'de Şiir ve Beste Gecesi

Bayırköy Belde Belediyesi, Köprübaşı Edebiyat Dergisi iş birliğiyle düzenlenen Şiir ve Beste Gecesinde Bilecikliler bir araya geldi.

Bayırköy'de Şiir ve Beste Gecesi
Yusuf Eker
Yusuf Eker
Onbir Onbir Bilecikliler Grubu üyeleri ile Bilecikli dost ve hemşerilerin katıldığı gece, duygu dolu anlara sahne oldu. Etkinlik kapsamında, şiir ve bestelerle gönüllere dokunan İsmail Gül ve arkadaşları izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Gecenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ederim, kültürel ve sanatsal etkinlikleri Bilecik halkının sosyal yaşamına katkı sağlıyor" dedi.