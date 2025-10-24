Bayırköy'de trafik güvenliği için kritik önlem

Bilecik’in Bayırköy beldesinde, trafik kazalarını önlemek amacıyla riskli noktalara güvenlik aynaları yerleştirildi.

Bilecik’in Bayırköy beldesinde, görüş açısının sınırlı olduğu kavşak ve virajlı bölgelerde sürücü ve yayaların güvenliğini artırmak için trafik güvenlik aynaları monte edildi. Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Görüş açısının kısıtlı olduğu kavşak ve virajlı bölgelerde sürücü ve yayaların güvenliğini artırmak amacıyla trafik güvenlik aynaları monte ettik. Bu sayede hem sürücülerimizin hem de yayalarımızın güvenliğini sağlamış olduk. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli ulaşımın sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.