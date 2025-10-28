Bayırköy'de yangın tüpleri yenilendi
Bayırköy Belediyesi, kamu kurumlarında bulunan yangın söndürme tüplerinin bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladı.
Bilecik’e bağlı Bayırköy Belde Belediyesi, kamu kurumlarındaki yangın söndürme tüplerinin bakımını yaparak eksik olan noktalara yeni tüpler yerleştirdi. Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, yapılan çalışmanın güvenlik açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Kamu binalarındaki yangın tüplerinin bakımını tamamladık, eksikleri giderdik. Halkımızın güvenliği için bu tür çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.