Bayırköy'de yeni nesil durak hizmeti başladı
Bilecik'in Bayırköy beldesinde vatandaşların toplu taşıma bekleme konforunu artırmak amacıyla modern Akıllı Durak hizmete alındı.
Bayırköy Belediyesi tarafından eski durağın yenilenmesiyle birlikte kapalı, ısıtmalı ve güvenlik kameralı yeni Akıllı Durak modeli belde halkının kullanımına sunuldu.
Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Kış aylarında vatandaşlarımızın daha sıcak ve güvenli bir ortamda toplu taşıma araçlarını bekleyebilmesi için tasarlanan durağın içerisinde ısıtma sistemi bulunuyor. Ayrıca 7/24 kayıt yapan güvenlik kamerası ile durak çevresinde güvenlik sağlanıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri sürdürüyor, modern durağın beldeye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.