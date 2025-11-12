Bayırköy'de zabıta ekiplerinden sıkı denetim

Bayırköy Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde gıda ve hijyen denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bilecik’in Bayırköy beldesinde halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen denetimler kapsamında, zabıta ekipleri fırın, market ve çeşitli işyerlerini düzenli olarak kontrol ediyor. Denetimlerde gıda uygunluğu, hijyen şartları, mutfak ve fırın temizliği, fiyat etiketlerinin doğruluğu ile ruhsat ve vergi levhası gibi kriterler titizlikle inceleniyor.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "İşletme sahiplerine eksiklikler ve gerekli uyarılar yapıldı. Vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız devam edeceğiz. Denetimlerimiz halk sağlığını korumak ve işletmelerin kurallara uygunluğunu sağlamak amacıyla titizlikle yürütülüyor" dedi.