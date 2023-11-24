Bayırköy'de zeytin hasadı başladı

Bilecik’in Bayırköy beldesinde başlayan zeytin hasadına Vali Şefik Aygöl de katıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş eşliğinde Bayırköy’e bağlı Sarmaşık Mahallesi’nde hasadı devam eden zeytin bahçelerini inceledi. Üreticiler bu yıl verim durumu ile ilgili Vali Aygöl’e bilgi vererek aynı zamanda taleplerini de dile getirdi. Vali Aygöl, zeytin ağaçlarının başına geçerek zeytin hasadı yaptı. Hem üreticilere destek oldu hem de işlerine yardımcı oldu. Köy halkı tarafından ilgiyle karşılanan Vali Aygöl, "Bugün burada zeytin hasadı yaptım. Gerçekten üreticilerimizin verdikleri emeğin ne kadar büyük olduğunu deneyince fark ediyorsunuz. Burada incelemelerde bulunduk. Tüm üreticilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.