Bayırköy'ün eğitim konusunda istişarelerde bulundular

Bilecik Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman, beldelerindeki eğitim yatırımları için İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile bir araya geldi.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’u makamında ziyaret etti. Ziyarette Bayırköy beldesinde milli eğitimi ilgilendiren konular hakkında istişarelerde bulunuldu. Başkan Yaman’a ziyaret sırasında Bayırköy AK Parti Belde Başkanı Samet Er eşlik etti.

Müdür Akyol’a teşekkürlerini sunan Başkan Yaman, "İlimize göreve geldiğinden bu yana yaptığı güzel çalışmalarla ve babacan tavırlarıyla gönüllerde yer edinen kıymetli müdürümüze bizlere de göstermiş oldukları sıcak samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.