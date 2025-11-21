Bayırköy'ün tarihi çeşmeleri yenilendi

Bilecik’in Bayırköy ilçesinde tarihi çeşmeler, tamamlanan bakım ve onarım çalışmalarıyla yeniden hizmete açıldı.

Bayırköy’de zamanla yıpranan ve deformasyona uğrayan çeşmeler, Bayırköy Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında estetik ve hijyenik açıdan yenilendi. Yapılan çalışmalar sonucunda çeşmeler, uzun yıllar boyunca halkın kullanımına uygun sağlam bir yapıya kavuşturuldu.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, restorasyon çalışmalarıyla ilgili olarak, "Zamanla oluşan yıpranma ve deformasyonlar nedeniyle başlattığımız bakım-onarım çalışmalarını tamamladık. Hem estetik hem de hijyenik açıdan yenilediğimiz çeşmelerimiz, uzun yıllar boyunca beldemize hizmet verecek sağlam bir yapıya kavuştu. Bayırköyümüze hayırlı olsun" dedi.