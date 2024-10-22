BAYKAR insansız hava araçlarıyla SAHA EXPO'da

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava araçları SAHA EXPO’da sergileniyor.

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı SAHA EXPO’nun açılışı İstanbul Bakırköy’de yapıldı. BAYKAR’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği silahlı insansız hava araçları ile mühimmatları da SAHA EXPO’da yerini aldı.

Bayraktar KIZILELMA, Bayraktar KALKAN DİHA, Mini seyir füzesi KEMANKEŞ1 ve KEMANKEŞ 2 iç alanda sergilenirken, dış alanda ise Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI TİHA yerini aldı. Vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Bir babanın kızı ile AKINCI TİHA’nın önünde fotoğraf çektirmesi renkli görüntüler oluşturdu.