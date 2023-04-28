Baykar Mühendisi Burak Özbek,' KEMANKEŞ, milli SİHA'ların taarruzu gücünü bir üst seviyeye çıkaracak'

Baykar tarafından yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi, TEKNOFEST’te ilk defa sergileniyor. BAYKAR Mühendisi Burak Özbek, "Bayraktar KEMANKEŞ, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI gibi milli SİHA platformlarımızın taarruzu gücünü bir üst seviyeye daha çıkaracak bir platform. Jet motoru olduğu için yüksek hızla hareket edip uzun menzile kadar gidide biliyor. KEMANKEŞ sayesinde daha TB2’nin görmediği 50 kilometrenin üzerindeki hedeflere bile taarruz kabiliyeti gelecek. Dolayısıyla TB2 hiç sınır hattına yaklaşmadan o sıcak bölgeye bile girmeden güvenli bölge içerisinde KEMANKEŞ’i fırlatıp taarruz gerçekleştirebilecek” dedi.

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi, 27 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda sergilenecek. TEKNOFEST 2023 çerçevesinde halka açık bir şekilde sergileniyor. Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ, TEKNOFEST 2023’de ilk defa halka açık sergileniyor. Seyir füzesine vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Bayraktar KEMANKEŞ, adını; attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran tarihimizdeki okçulardan alıyor. Bayraktar KEMANKEŞ, Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’ya entegre edilerek görev yapabilecek. Yaklaşık 1 saat havada kalan mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menzili olan Bayraktar Kemankeş, 50 kilometre haberleşme menzilene sahip. Ayrıca yapay zekâ destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek.

Bayraktar KEMANKEŞ seyir füzesi hakkında bilgi veren BAYKAR Mühendisi Burak Özbek, ”TEKNOFEST 2023 çerçevesinde şuanda Bayraktar KEMANKEŞ’in yanındayız. Bayraktar KEMANKEŞ, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI gibi milli SİHA platformlarımızın taarruzu gücünü bir üst seviyeye daha çıkaracak bir platform. Aslında biz Bayraktar KEMANKEŞ’i milli akıllı seyir füzesi diyoruz. bunu bu özelliği getiren iki, üç tane farklı sebepleri var. Kendi üzerindeki jet motoruyla bir saate yakın havada kalabiliyor. Jet motoru olduğu için yüksek hızla hareket edip uzun menzile kadar gidide biliyor. Aynı zamanda KEMANKEŞ’in bütün uçuş bilgileri ve video görüntüleri de TB2’ye aktarılıyor. Dolayısıyla TB2’den şuanda 50 kilometre kısa vade de 100 kilo metreye çıkacak bir haberleşme menziline sahip oluyorsunuz. TB2’nin de kendi üstünden yaklaşık 200 kilometreden haberleştiğini düşünürseniz. 300 400 kilometreye kadar bir haberleşme menziliniz oluyor ki ciddi bir rakam. TB2 tarafından taşınıyor. Dolayısıyla mini sınıfına giriyor. Ama tıpkı bir uçak gibi, bir seyir füzesi gibi belli bir rotayı takip edebiliyor. Hedef üzerine geldiği zaman hedefi araya biliyor. fırsat hedefi gerçekleştirdiği zaman oraya bir taarruz gerçekleştirebiliyor” dedi.

“Bayraktar KEMANKEŞ’de yine zorlu şartlar da hedefi tam isabetle vuracak şekilde tasarlandı”

Özbek, “Şu anda TB2 hava aracı üzerindeki bütün mühimmatlarımız lazer güdümlü mühimmatlar. Lazer güdümlü mühimmatlarda da hedefe taarruz gerçekleştirmek için görmeniz lazım. ama görmek demek uçağı riske etmek demek. TB2’yi, TB3’ü, AKINCI’yı riske sokmak demek. KEMANKEŞ sayesinde daha TB2’nin görmediği 50 kilometrenin üzerindeki hedeflere bile taarruz kabiliyeti gelecek. Dolayısıyla TB2 hiç sınır hattına yaklaşmadan o sıcak bölgeye bile girmeden güvenli bölge içerisinde KEMANKEŞ’i fırlatıp taarruz gerçekleştirebilecek” ifadelerini kullandı.

“Bayraktar KEMANKEŞ’te yine zorlu şartlar da hedefi tam isabetle vuracak şekilde tasarlandı”

KEMANKEŞ üretim projesinin 2022 yılında başladığını belirten Özbek, “Proje 2022’nin ikinci yarısında geliştirilmeye başlandı. Şuanda da tüm bağlı testlerini tamamladı. TEKNOFEST sonrasında da inşallah ilk atışlarımızı gerçekleştireceğiz. Yine 2023 içerisinde artık seri imalata girmiş olacak. ilk etapta TB2 ile başlayacağız ama daha sonra TB3’de entegre edilecek. Bu yıl içerisinde seri üretime girmesini planlıyoruz KEMANKEŞ’in 2023 sonunda TB2’lerde görürüz KEMANKEŞ mühimmatımızı. İsmini de tarihimizdeki topçularımızdan alıyor. Nasıl kemankeş okçularımız en zorlu şartlarda bile hedefi tam isabetle vuruyorlardı Bayraktar KEMANKEŞ’te yine zorlu şartlar da hedefi tam isabetle vuracak şekilde tasarlandı” dedi.