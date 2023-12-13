Baykuş ve çakır cinsi yaralı kuşlar tedavi edildi

Bilecik'te bulunan yaralı baykuş ve çakır cinsi kuşlar tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Baykuş ve çakır cinsi yaralı kuşlar tedavi edildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik’te bulunan yaralı baykuş ve çakır cinsi kuşlar tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timleri ile doğa koruma ve milli parklar personeli tarafından yaralı baykuş ve çakır cinsi kuşlar bulundu. Yaralı kuşlar koruma altına alınarak veteriner ekiplerince tedavi edildi. Jandarma ekipleri ve doğa koruma ve milli parklar personeli tarafından kuşlar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.