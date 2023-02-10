Bayraklı Belediyesinin yardım tırları umut oluyor

Yüzyılın en büyük deprem felaketi sonrası başlatılan yardım kampanyası ile yüzbinlerce ihtiyaç malzemesi toplayan Bayraklı Belediyesi, afet bölgesine gönderilen yardım tırlarıyla depremzedelere umut oldu. Son 72 saatte deprem bölgelerine 10’un üzerinde tır ve yüzbinlerce ihtiyaç malzemesi gönderildi.

Depremden etkilenen 10 ilde yürütülen çalışmalara Türkiye’nin her yerinden destekler çığ gibi büyürken Bayraklı’da da yardım seferberliği sürüyor. Depremin olduğu ilk günden itibaren ilçe genelindeki gönüllülerin de destekleriyle gece gündüz yardım toplayan ekipler, yüzbinlerce temel ihtiyaç malzemesini deprem bölgelerine ulaştırdı. 10’un üzerinde tır, toplanan yardımları karayoluyla afet bölgesine taşırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde deniz ve hava ulaşımıyla da on binlerce yardım malzemesi bölgeye gönderildi. Başta çadır, konteyner ve uyku tulumu olmak üzere, ısıtıcı, battaniye, bebek bezi, mama, su, hijyen malzemeleri ve gıda ürünlerinin toplanarak depremzedelere ulaştırılmaya devam edileceği belirtildi.

Destekler sürecek

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Dayanışmamızı her geçen gün büyütüyoruz. Bu acı hepimizin ve bu zorlu günleri de el birliğiyle atlatacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Yüzyılın en büyük felaketini yaşayan yurttaşlarımıza elimizden ne geldiğince destek olmaya devam edeceğiz” dedi.