Bayraktar AKINCI'dan Çakır'la tam isabet

Bayraktar AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen Çakır Seyir Füzesi ile gerçekleştirdiği test atışında 100 kilometre uzaktan deniz üstündeki hedefi tam isabetle vurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’na (TİHA) yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. Bayraktar AKINCI, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Çakır seyir füzesi ile gerçekleştirilen bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden 29 Şubat Perşembe günü kanat altında Çakır füzesi ile havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop’a yol aldı. Bayraktar AKINCI’nın Sinop Atış Alanı’nda 100 kilometre uzaktan ateşlediği Çakır Seyir Füzesi, Karadeniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. Atış testinde 800 kilometre sürate ulaşan Çakır’ın hedefini vurduğu anlar büyük heyecanla takip edildi.

Çakır Seyir Füzesinin entegrasyonu başarıyla devam ediyor

Bayraktar AKINCI TİHA, yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu kapsamında Çakır Seyir Füzesinin entegrasyonu başarıyla devam ediyor. Milli jet motoruna sahip olan Çakır Seyir Füzesi ile Bayraktar AKINCI kilometrelerce mesafedeki stratejik kara ve deniz hedeflerine karşı yüksek etki gösterebilecek. Kullandığı mühimmatlar nitelik kazanarak çeşitlenen Bayraktar AKINCI, stratejik seviyede caydırıcılığını artırdı.