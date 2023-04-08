Bayraktar Akıncı kursiyerleri mezun oldu

Baykar tarafından Bayraktar Akıncı eğitimi verilen Türk, Azerbaycanlı ve Kırgızistanlı toplam 96 kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Bayraktar Akıncı Eğitimleri ise sürüyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı Projesi çerçevesinde Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA’yı sahada kullanacak ekiplerin eğitimi başarıyla devam ediyor. Eğitimlerini tamamlayan 96 kursiyer ise mezun oldu. AKINCI 8’inci Eğitim Dönemi çerçevesinde Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan güvenlik güçlerinde Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı ile görev yapmak üzere Pilot, Faydalı Yük Operatörü, Mekanik/Motor Teknisyeni, Elektronik/Yer Kontrol İstasyon Operatörü ve Silah Operatörü olarak görev yapacak toplam 96 kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Mezuniyet töreni düzenlendi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yapılan mezuniyet törenine katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada kadim medeniyetin değerleri olan hürriyet, adalet, merhamet ve iyilik yolundan ayrılmamaya vurgu yaptı. Bayraktar, konuşmasında kursiyerlerden görev yapacakları Bayraktar Akıncı gibi yüksek teknolojiye sahip bir platformla milletlerine ve insanlığa hizmet etmelerini istedi. Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva’nın da katıldığı törende eğitimlerini dereceyle bitiren kursiyerlere ödülleri takdim edildi.