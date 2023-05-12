Bayraktar Caddesi'ne 650 ton asfalt serimi

Körfez'de Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi'nde 650 ton binder asfalt serimi çalışması gerçekleştirildi.

Bayraktar Caddesi'ne 650 ton asfalt serimi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Körfez’de Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi’nde 650 ton binder asfalt serimi çalışması gerçekleştirildi.

Zaman içerisinde kullanımdan dolayı deforme olan yollara müdahale eden Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi’nde 700 ton PMT serimi yaparak, caddeyi asfalta hazırladı. PMT seriminin ardından, 450 metre uzunluğundaki Bayraktar Caddesi’nde 650 ton binder asfalt serimi çalışması gerçekleştirildi. Asfalt sonrası cadde hem güvenli hem de konforlu hale getirilirken, vatandaşlara ulaşımda kolaylık sağlandı.