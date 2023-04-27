Bayraktar KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi TEKNOFEST'te sergileniyor

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023 çerçevesinde ilk kez halka açık sergileniyor.

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ, 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023 çerçevesinde ilk kez halka açık bir şekilde sergileniyor.

KEMANKEŞ 50 kilometre haberleşme menzilene sahip

Bayraktar KEMANKEŞ, Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’ya entegre edilerek görev yapabilecek. Yaklaşık 1 saat havada mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200 artı kilometre görev menzili olan Bayraktar Kemankeş, 50 kilometre haberleşme menzilene sahip. Ayrıca yapay zekâ destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek.