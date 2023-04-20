Bayraktar KIZILELMA 8. uçuş testini başarıyla tamamladı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

Bayraktar KIZILELMA 8. uçuş testini başarıyla tamamladı
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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından KIZILELMA, 8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladığını açıkladı. Bayraktar, “8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladı. Pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevralarını gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.