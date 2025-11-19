Bayraktar KIZILELMA Gökdoğan füzesi ile buluştu o anları İHA görüntülendi

Türkiye’nin İlk İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA, Gökdoğan Hava Hava Füzesi Bağlı Uçuş Testi’ni başarıyla tamamladı. TC-ÖZB5 kuyruk numaralı 5’inci prototipi ile havalanan milli insansız savaş uçağı çok sayıda manevra yaparak, 1 sorti gerçekleştirdi. Füze büyük bir titizlikle KIZILELMA’ya yüklendi. AKINCI ve KIZILELMA’nın havalandığı anlar İhlas Haber Ajansı’nın dron kamerasına yansıdı. Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi Birim Lideri Halil Akar, "KIZILELMA hava aracımıza kazandırmayı hedeflediğimiz en önemli kabiliyetlerden bir tanesi hava hedeflerine angaje olabilme kabiliyeti. Şuan da dünya üzerinde hiçbir insansız savaş uçağı bu kabiliyete sahip değil" dedi.

Türk savunma sanayisinde çığır açan proje Bayraktar KIZILELMA, 2026’nın ilk çeyreğinde envantere girecek. Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen KIZILELMA Türk savunma sanayiinde yeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazırlanıyor. Tekirdağ Çorlu’daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde test süreçlerine devam edilen KIZILELMA, Tübitak Sage tarafından yerli ve milli olarak üretilen Gökdoğan hava hava füzesi ile havalandı. Yerli ve milli savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın uçuşu sırasında iki pilot görev aldı. KIZILELMA havalanmadan önce tüm ekip uçuş koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. 1 saat havada kalan KIZILELMA, Gökdoğan Hava Hava Füzesi Bağlı Uçuş Testi’ni başarıyla tamamladı. TC-ÖZB5 kuyruk numaralı 5’inci prototipi ile havalanan milli insansız savaş uçağı çok sayıda manevra yaparak, 1 sorti gerçekleştirdi. Gökdoğan Hava Hava Füzesi Bağlı Uçuş Testi ile KIZILELAMA, Türk savunma sanayisinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Atış testinden sonra KIZILELMA, havadan havaya vuruş kabiliyetini de kazanmış olacak. Böylelikle bir ilke daha imza atacak.

Yüksek manevra kabiliyetine sahip Gökdoğan Görüş Ötesi Hava Hava Füze sistemi, Katı yakıtlı roket motora, 65+ km menzile ve aktif radar arayıcı başlığa sahip. Füze, isabet ettiğinde yüksek tahrip gücüne sahip olan basınç ve parçacık etkili bir harp başlığı taşıyor.

KIZILELMA, her geçen gün artırdığı kabiliyetleri ile dikkatleri üzerine çekiyor

Bayraktar KIZILELMA projesi 2021’de başladı. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu’da bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. Ekim ayında gerçekleştirdiği ilk atış testini Aselsan ve Roketsan mühimmatları ile yaptı. Aselsan tarafından üretilen MURAD 100-A AESA Atış Kontrol Radarı da eklenen KIZILELMA , her geçen gün kabiliyetlerini artırarak testlerine devam ediyor. 1,5 kilogram faydalı yük taşıya bilen KIZILELMA, 8,5 ton da kalkış ağırlığına sahip. Ayrıca, 0.6 Mach seyir hızı bulunan KIZILELMA 25 bin feet operayonel irtifa gerçekleştirdi. Yüksek manevra kabiliyeti olan savaş uçağı kısa pistli uçak gemilerinden iniş ve kalkış yapabilecek. Yaklaşık 3 saat havada kalabiliyor. 6 adeti kanat altında 2’side gövde içerisinde bulunan toplan 8 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Yapay zeka etkin bir şekilde kullanılıyor.

"KIZILELMA’nın en önemli kabiliyetlerden bir tanesi hava hedeflerine angaje olabilme kabiliyeti"

KIZILELMA’nın dünyada bir ilke daha imza atacağını belirten Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi Birim Lideri Halil Akar, " KIZILELMA hava aracımıza kazandırmayı hedeflediğimiz en önemli kabiliyetlerden bir tanesi hava hedeflerine angaje olabilme kabiliyeti. Şuan da dünya üzerinde hiçbir insansız savaş uçağı bu kabiliyete sahip değil. Hava aracımıza bu kabiliyeti kazandırma anlamında çok önemli bir test icra edeceğiz. Test kapsamında Tübitak Sage tarafından geliştirilen Gökdoğan hava hava füzesinin bağlı uçuş testini icra edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Gökdoğan füzesi ile yapacağımız gerçek atış testi neticesinde KIZILELMA uçağımıza havadan havaya atış kabiliyeti kazandırmış olacağız. Bu kabiliyet Türk savunma sanayinde çığır açacaktır. Bayraktar AKINCI TİHA’mız KIZILELMA’ya eşlik edecektir. KIZILELMA’nın havada yapacağı uçuğunun çekimini yapacaktır" dedi.