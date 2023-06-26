Bayram alışverişi yapan kadına hırsızlık şoku

Başakşehir’de bayram alışverişi için Deposite AVM’ye giden kadının çantasının çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bayram tatilinin zehir olduğunu belirten kadın, hırsızların bir an önce yakalanması için yetkililerden yardım istedi.

Olay, geçtiğimiz gün Başakşehir’de bulunan Deposite Alışveriş Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu için bayramlık alışverişine çıkan Emine Güngör Turan, hırsızların hedefi oldu. Ayakkabı mağazasında Turan’ın bir anlık dalgınlığından istifade eden hırsızlar genç kadının çantasını saniyeler içinde çalarak kayıplara karıştı. Gerçekleşen hırsızlık anları ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayram tatilinin kendisine zehir olduğunu ifade eden Emine Güngör Turan, “Oğluma ayakkabı denerken çantam bir kadın tarafından alındı. Fark ettiğimizde de iş işten geçmişti. Çantamda para, telefonlar, kimlikler, engelli annemin kimlik ve evrakları, araç anahtarım vardı. Hepsi bir anda yok oldu. Sonrasında çantamızı etrafta aramaya çıktık. Çöpleri, otluk alanları her yere baktık. Gecenin ilerleyen saatlerinde telefondan sinyal geldi. Gecenin bir vakti yeşillikler arasında belki çantayı atmışlardır diye, an azından kimlik kartlarımızı kurtarırız diye ümit ederek aradık ama maalesef bulamadık. İki günlük bir tatile çıkacaktık bayram tatili de zehir oldu. En çok üzüldüğüm şey dişinizden tırnağınızdan artırarak kazandığınız para ve ürünlerin birkaç saniyede bir başkası tarafından yok edilmesi” dedi.