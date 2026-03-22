Bayram dönüşü Bursa otoyolunda yoğunluk: İstanbul istikametinde trafik yavaşladı

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Bursa’dan İstanbul istikametine giden otoyolda dönüş yoğunluğu etkisini artırdı.

Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle birlikte özellikle Bursa Kuzey otoyol gişeleri (E881) İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman yavaşlarken, bazı noktalarda araç hızları saatte yaklaşık 20 kilometreye kadar düştü.

Özellikle otoyol bağlantı noktaları ve gişe girişlerinde oluşan yoğunluk sebebiyle uzun araç kuyrukları dikkat çekerken, yaşanan maddi hasarlı trafik kazaları da ulaşımı zaman zaman olumsuz etkiledi.

Yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi ise Bursa şehir içi trafiğinde de hareketliliğe neden oldu. Özellikle ana arterlerde zaman zaman trafik yoğunluğu gözlemlendi.

Öte yandan otoyolun Bursa istikametinde trafik akışının daha normal seyrettiği öğrenildi. Yetkililer sürücülere takip mesafesini korumaları, hız kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.