Bayram dönüşü otomobil alev alev yandı

TEM otoyolu Körfez geçişinde bir otomobil alev alev yandı.

Bayram dönüşü otomobil alev alev yandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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TEM otoyolu Körfez geçişinde bir otomobil alev alev yandı.

Olay, gece 01.00 sıralarında İstanbul istikameti Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Bayram tatilinden dönenleri taşıdığı öğrenilen otomobil bir anda alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yanan otomobile olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.