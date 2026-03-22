Bayram dönüşü Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk
Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk yaşandı.
Ramazan Bayramı tatilini Trakya’daki illerde geçiren vatandaşların dönüş yoluna çıkmasıyla birlikte Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle günün ilerleyen saatlerinde artan araç sayısı nedeniyle bazı noktalarda trafik akışı yavaşladı. Yoğunluğun genel olarak akıcı şekilde seyrettiği gözlenirken, sürücüler dikkatli ilerledi. Trafik ekipleri güzergah üzerinde denetimlerini sürdürerek güvenli ulaşım için kontroller gerçekleştirdi.