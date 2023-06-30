Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar soluğu eğlence parkında aldı

Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren aileler çocuklarıyla birlikte, Eyüpsultan’daki eğlence parkına akın etti. Parktaki etkinliklere katılan çocuklar; dans gösterileri, oyunlar, sevilen kostüm karakterlerin yürüyüşü ve macera parkurlarıyla eğlenceli saatler geçirdi.

Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren aileler, çocuklarını keyifli vakit geçirmesi için Eyüpsultan’daki eğlence parkına götürdü. Bayram harçlıklarını alarak parka koşan minikler, gün boyu süren etkinlikler ve adrenalin dolu ünitelerle eğlenceli dakikalar geçirdi. Bazı minikler ise dans gösterileri izledi bazılar ise sevilen kostüm karakterlerin yürüyüşüne katıldı. Parkta macera parkurlarını tercih eden çocuklar da vardı. Aileler çocukların eğlendikleri anları cep telefonuyla görüntüledi. Aileler de kendileri için hazırlanan sürprizlerden yararlanarak bayramın tadını çıkardı.

"Tema parka geldik oyun oynuyoruz çok eğlenceli geçiyor"

Bayramda doyasıya eğlenen İnci Beren Gedikli, "Bu bayram benim için çok güzel geçiyor. Akrabalarınızı ziyaret ettik. Tema parka geldik oyun oynuyoruz, çok eğlenceli geçiyor" dedi. Zühre Bahar Gedikli ise "Tema parka geldik . Burada çok eğleniyorum. Adalet kulesine bindik. Her şeye bindik burada" ifadelerini kullandı.

"Bu bayramım çok güzel geçiyor"

Kurban Bayramı’nın çok güzel geçtiğini ifade eden Nil Deren Üregen, "Bu bayramım çok güzel geçiyor. Tema parkta çok güzel eğleniyoruz. Bir sürü aletlere bindik. Hepsi çok eğlenceli, benim için çok güzel geçiyor" şeklinde konuştu.

"İyi bayramlar herkese"

Gaziantep’ten İstanbul’a bayram tatili için gelen Defne Abacığlu, "Gaziantep’ten İstanbul’a eğlenmek için geldim. Çok güzel geçiyor, çok eğleniyoruz. Çok güzel geçiyor vakit. Hem öğreniyoruz, hem geziyoruz" ifadelerini kullandı.

Ece Abacıoğlu ise "İstanbul’a bayram için geldik. Biz kuzeniz. Evde oturmak istemediğimiz için buraya eğlenmeye geldik. Çok güzel, hızlı trene bineceğiz birazdan çok heyecanlıyım. İyi bayramlar herkese" dedi.

"Bayramda büyüklerimi ziyaret ettim ve harçlıklar topladım"

Bayramda yaptıklarını anlatan Zehra Eslem Emir ise, "Bayramda büyüklerimi ziyaret ettim, harçlıklar topladım. Bugün de eğlenmek için buraya geldim. Çok güzel bir yer. Burada geziyoruz, gördüğüm aletlere biniyorum. Çok eğlenceli, herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"Çocukları bu güzel günde tema parka eğlendirmeye getirdik"

Çocuklarını eğlenmeleri için tema parka getiren anne Gülbahar Özen, "Bayramda İstanbul boşaldı diyorlar ama hala çok kalabalık, keyifli ve güzel. Çocukları bu güzel günde tema parka eğlendirmeye getirdik" ifadelerini kullandı.