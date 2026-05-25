Bayram Namazı Saati Belli Oldu

Kurban Bayramı namazı 27 Mayıs Çarşamba sabahı eda edilecek. Silivri'de bayram namazı saati 06.15 olarak açıklandı.

Bayram Namazı Saati Belli Oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kurban Bayramı’na kısa süre kala vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında bayram namazı saatleri yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 2026 Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak.

Bayramın birinci günü sabahı camilerde cemaatle birlikte kılınacak Kurban Bayramı namazı için Silivri’de saat 06.15 olarak duyuruldu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

İstanbul’da 06.12’de Kılınacak

Büyükşehirlerde de bayram namazı saatleri belli oldu. Buna göre İstanbul’da bayram namazı 06.12’de, Ankara’da 05.59’da, İzmir’de ise 06.25’te kılınacak.
 