Bayram Namazı Saati Belli Oldu

Kurban Bayramı’na kısa süre kala vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında bayram namazı saatleri yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 2026 Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak.

Bayramın birinci günü sabahı camilerde cemaatle birlikte kılınacak Kurban Bayramı namazı için Silivri’de saat 06.15 olarak duyuruldu.

İstanbul’da 06.12’de Kılınacak

Büyükşehirlerde de bayram namazı saatleri belli oldu. Buna göre İstanbul’da bayram namazı 06.12’de, Ankara’da 05.59’da, İzmir’de ise 06.25’te kılınacak.

