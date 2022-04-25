Bayram öncesi araç satın alacaklara ekspertiz uyarısı

Ramazan bayramı tatili yaklaşırken ekspertizler yoğun mesai harcıyor. Araç satın alan sürücüler kontrol maksadıyla ekspertiz firmalarının yolunu tutuyor. Ekspertiz fiyatları ortalama 500 ile bin 500 TL arasında değişiyor.

Ramazan Bayramı’nda ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Bayram öncesi araç satın alanlar ekspertizlerde yoğunluk oluşturdu. Firma temsilcileri, tatile yeni alacakları araçlarıyla gidecek vatandaşların ekspertiz kontrolüyle satın alma işlemini gerçekleştirmesini söyledi. Ayrıca araç muayenelerinin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kurumsal belgeli ekspertizler de yaptırmaları öneriliyor. Ekspertiz fiyatları ise ortalama 500 ile bin 500 TL arasında değişiyor.

“TSE belgeli ekspertiz firmalarını tercih edin”

Ramazan bayramı tatili yaklaşırken 2’nci el otomobil piyasasında ve ekspertiz firmalarında yoğunluk olduğunu belirten ASOTO eskpertiz firma sahibi Sadrettin Köseoğlu, “ Bayram tatili öncesi ikinci el araç alımlarında çok büyük bir hareketlilik var. Bu hareketlilik ekspertiz firmalarına da yansıyor çünkü çok fazla satın alım olduğu için insanlar araçlarını kontrol ettirmeye geliyorlar. 3 aydır işler durgundu fakat bayram tatilinin yaklaşmasıyla yoğunluk başladı. Araç almak isteyenler için bayramdan öncesi tam zamanı diyebilirim. İkinci el araba alırken mutlaka bir ekspertize aracınızı götürün. Özellikle TSE kurumsal belgeli ekspertiz şirketlerini tercih etsinler. TSE belgeli yerler de yaptırmak önemli çünkü devlet denetiminden geçmiş yer olarak görünüyor ve daha güvenli sonuç alabilirsiniz” dedi.

“Araç muayenesi ve kontrolleri için son günü beklemeyin”

Yola çıkacak vatandaşların ekspertize uğramadan yola çıkmamaları gerektiğine değinen Köseoğlu, “ Bayram tatili yaklaşırken ekspertizlerde yoğunluk artıyor. İkinci el otomobil alımlarında ekspertiz raporu almadan işlemlerinizi tamamlamayın. Yola çıkacak olanlar mutlaka bir ekspertize gelip araçlarının yağını suyunu lastiklerini kontrol ettirsin. Bakımlarımızı ve kontrollerimizi yaptırdıktan sonra yola çıkalım ki mağdur olmayalım. Bazen burada kuyruk oluyor o yüzden son günü beklemeden, öncesinde gelip araçlarımızın kontrollerini yaptıralım. Ekspertiz fiyatlarımız ortalama 500 ile bin 500 TL arasında değişiyor” şeklinde konuştu.