Bilecik il genelinde bayram öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar hizmetlerini sürdürüyor. Bazı berberler ise randevusuz müşteri kabul etmiyor.

Kent merkezinde berberlik yaptığını ifade eden Halil İbrahim Koç, bayrama az bir sürenin kaldığını, bayram tıraşı için gelecek vatandaşların tıraş olmayı son güne bırakmamaları gerektiğini hatırlattı. Geç saatlere kadar çalıştıklarını söyleyen Koç, "Kurban Bayramına az bir zaman kaldı. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Arife günü sabaha kadar çalışacağız. Herkesin bayramını kutluyoruz” dedi.