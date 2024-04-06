Bayram öncesi dron destekli trafik denetimi

Edirne’de Ramazan Bayramı öncesi polis ekipleri tarafından dron destekli trafik tedbirleri uygulaması gerçekleştirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi dron destekli sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Yapılan kontrollerde vatandaşlara, emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli denetim gibi kural ihlallerine karşı bilgilendirmelerde bulunuldu. Trafikte hız yapan ve kuralları ihlal eden sürücülere ise idari para cezası kesildi.

Ayrıca, trafik polisleri tarafından bayram sonrasında da tatil dönüşü yapacaklar üzerinde uygulama yapılacağı kaydedildi.

“Hatalı solama ve sürat her zaman felakettir”

Edirne’de ticari taksi sürücüsü Sadık Koman, bayram tatiline çıkacak bütün sürücülerin kuralları uyması gerektiğini belirterek, “Uykusuz yola çıkılmaması ve trafik kurallarına son derece riayet edilmesini öneriyorum. Hatalı solama ve sürat her zaman felakettir. Trafik kurallarına uyarsak herhangi bir sıkıntı olmaz. Hatta kabul etmiyor trafik” dedi.