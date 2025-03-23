Bayram Öncesi Hayati Uyarı: 'Yola Çıkmadan Araç Bakımınızı Yaptırın'

Silivri Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Aldemir Oto Kaporta, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde uzun yola çıkacak sürücüler için kritik önerilerde bulundu. Özellikle kış aylarında fazla kullanılmayan araçların yola çıkmadan önce detaylı kontrolden geçirilmesinin, olası kazaların önüne geçmek adına büyük önem taşıdığı belirtildi.

İşletme sahibi Ömer Aldemir, “Bayram tatiline çıkmadan önce mutlaka aracınızın lastik durumu, fren balataları, fren hidrolik sıvısı, motor yağı ve antifrizini kontrol ettirin. Bu unsurlar, yol güvenliği açısından hayati öneme sahip. Ayrıca aracın yürür aksamını doğrudan etkileyen parçaların da gözden geçirilmesini şiddetle tavsiye ediyoruz” diyerek vatandaşları uyardı.

Güvenilir ve Profesyonel Hizmet

Sigorta ve kasko onarımı, mini onarım gibi birçok alanda hizmet sunan Aldemir Oto Kaporta, müşteri memnuniyetini her zaman önceliğinde tutuyor. Silivri’de araç sahiplerinin güvenle tercih ettiği adreslerden biri olan işletme, bayram öncesi oluşabilecek yoğunluk nedeniyle erken randevu alınmasını öneriyor.

