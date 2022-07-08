Bayram öncesinde 4 mahallede Pazar kuruldu
Silivri'de Kurban Bayramı arifesinde, Silivrili vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmesi ve bayram öncesi mağdur olmamaları için 4 mahallede semt pazarları kuruldu.
SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker
Silivri’de Kurban Bayramı arifesinde, Silivrili vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmesi ve bayram öncesi mağdur olmamaları için 4 mahallede semt pazarları kuruldu.
Mimarsinan mahallesi, Mavi Yelken, Kavaklı ve Silivri Pazartesi pazarı her zamanki kurulduğu yerlerde bugün vatandaşlara hizmet verecek
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