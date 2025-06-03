Bayram sofralarında et uyarısı: 'Sağlığınızı tehlikeye atmayın'

Kurban Bayramında sofralarda başrolü üstlenen kırmızı et, uzmanlara göre bilinçsiz tüketildiğinde sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Doç. Dr. H. Merve Bayram, Kurban Bayramı boyunca artan et tüketiminin özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kırmızı etin yüksek kaliteli protein, demir, çinko, fosfor ve B12 vitamini içeriğiyle besleyici bir gıda olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. H. Merve Bayram, "Ancak kırmızı et doymuş yağ ve kolesterol içeriği nedeniyle ölçülü tüketilmelidir. Yeni kesilen etin hemen tüketilmesi, ‘ölüm katılığı’ nedeniyle sindirimi zorlaştırabilir. Bu nedenle etin en az 12 ila 24 saat dinlendirilerek tüketilmesi önerilir" dedi.

Izgara mı, kavurma mı sorusuna yanıt

Doç. Dr. Bayram, sağlıklı bireyler için günlük kırmızı et tüketiminin haftada 2-3 kez, her biri 90-120 gramlık porsiyonları aşmaması gerektiğini vurgularken, etin pişirme yönteminin de sağlık açısından belirleyici olduğunu şöyle ifade etti:

"Et pişirirken kızartma veya kavurma yerine haşlama, fırınlama ya da ızgara yöntemleri tercih edilmelidir. Özellikle ızgarada pişirilen et ile ateş arasında en az 15-20 cm mesafe bırakılmalıdır. Aksi hâlde yüksek ısı, etin iç kısmına ulaşmadan dış yüzeyin yanmasına neden olur. Bu durum, protein ve B grubu vitaminlerin kaybına yol açarken, kanserojen bileşiklerin oluşmasına da sebebiyet verebilir."

Kalp hastaları dikkat: Yağsız et şart

Kalp-damar hastalığı, hipertansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olan bireyler için özel uyarılarda bulunan Bayram, "Bu bireyler, iç yağ, kuyruk yağı gibi doymuş yağ kaynaklarından uzak durmalı, eti mümkünse kendi yağıyla pişirmeli ve ek yağ ilave etmemelidir. Yağsız ya da az yağlı et tercih edilmeli ve porsiyon kontrolü sağlanmalıdır" diye konuştu.

Bayram sabahı aç karnına et tüketiminin mide rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini ifade eden Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Doç. Dr. H. Merve Bayram, "Güne dengeli bir kahvaltıyla başlamak önemlidir. Az yağlı peynir, tam tahıllı ekmek, mevsim yeşillikleri gibi besinler sindirimi kolaylaştırır" önerisinde bulundu.

"Etler buzdolabının alt rafında çözdürülmeli"

Bayram sürecinde sadece tüketim değil, etin saklanma şartlarının da hayati önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Bayram, etlerin porsiyonlara ayrılarak derin dondurucuda saklanması, çözdürme işleminin ise buzdolabının alt rafında gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca çiğ et ile sebze-meyve temasının önlenmesi gerektiğini de hatırlattı.

"Sağlıklı seçimlerle bayram sofraları daha anlamlı"

Bayramda sağlıklı ve güvenli sofralar kurmanın mümkün olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. H. Merve Bayram, dengeli, hijyenik ve bilinçli beslenme alışkanlıklarının yalnızca fiziksel sağlığı değil, bayramın anlamını da güçlendireceğini vurguladı.

Bayram, Kurban Bayramı’nın keyif ve paylaşım kadar sağlıkla da hatırlanması gerektiğini hatırlatarak, bayram sofralarında doğru tercihler yapmanın hem bireysel hem toplumsal sağlık açısından kritik bir adım olduğuna dikkat çekti.