Bayram süresince havadan ve karadan denetim: Kurallara uymayanlar affedilmeyecek

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı tatili boyunca trafik ekiplerinin havadan ve karadan 24 saat denetim yapacağını belirtti.

Valilikte düzenlenen programda personelle bayramlaşan Vali Aktaş, çocuklara da hediyeler takdim etti. Bayramlaşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, 9 günlük bayram tatili için alınan önlemleri açıkladı. Herkesin bayramını kutlayan Aktaş, "Siz kıymetli basın mensuplarının da bayramını kutluyorum. Bayram, tatil demeden çalışıyorsunuz. Tüm çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" dedi.

"Havadan ve karadan denetim"

Bayram trafiğinde can ve mal kayıplarının önüne geçmek için bazı yolların ağır tonajlı araçlara kapatılacağını duyuran Aktaş, "Trafik yoğunluğundan kaynaklı can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla bu sene bayram süresince TEM Otoyolu, D-100 ve D-130 kara yollarında kamyon, çekici türü araçların geçişine izin verilmeyecek. Hem trafik ekiplerimiz hem de jandarma ekiplerimiz gece gündüz demeden 24 saat esasına göre, hem radar uygulaması hem de trafik kontrolü yaparak vatandaşlarımızın seyahatlerini kazasız yapması için elinden gelen uğraşı yapacak. Aynı zamanda havadan da helikopter aracılığı ile denetimler yapılacak. Tüm arkadaşlarımız bugün süresince bayram bitimine kadar teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızın huzur, güven ve esenliği için sahada olacağız" şeklinde konuştu.

"Silaha hayır"

Bayramda havaya ateş açılmasıyla ilgili de uyarıda bulunan Aktaş, "Vatandaşlarımızın sevincini silahsız kutlamasını istiyoruz. Bayramda, düğünlerde, maçlarda da bu böyle olmalı. Maalesef can kayıpları oluyor. Bu yüzden bayramı silahsız kutlamalarını istiyoruz, silaha hayır diyoruz" ifadelerini kullandı.