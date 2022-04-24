Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı büyük bir merak konusu olurken, tüm gözler yarın Beştepe'deki Kabine toplantısına çevrildi. Bayram tatiliyle ilgili alınan kararının yarınki kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenirken, Ramazan Bayramı için plan yapmak isteyenler, perşembe ve cuma günlerinin de resmi veya idari tatil olarak ilan edilmesini istiyor.

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  • 24.04.2022 22:27
  • Güncelleme: 24.04.2022 22:28
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Bayram tatili için geri sayı başlarken, tatilin 9 gün olup olmayacağı ise henüz net değil. Tatil planı yapanlar bir an önce biletlerini almak isterken gözler yarın Beştepe'de yapılacak olan Kabine toplantısına çevrildi.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanması bekleniyor. Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak.
Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.
5-6 MAYIS İÇİN TATİL KARARI VERİLECEK Mİ?
Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor.
İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 günlük izinden faydalanacak.

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SHA Editör
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