Kurban Bayramı tatilinin süresi netlik kazandı. Kamuoyunda beklenti oluşturan "tatil 9 gün olacak mı?" sorusu karşılığını buldu. Bayram tatili bu yıl uzatılmadı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 Haziran 2025 Perşembe günü öğleden sonra başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinin, kamu çalışanları için 6, 7, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde idari izin olarak değerlendirileceğini duyurdu.

Kamu personeli, 10 Haziran Salı günü itibarıyla normal mesai düzenine dönecek.

Altun yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz.”

Kurban Bayramı Gün Gün:

6 Haziran Cuma: Bayramın 1. günü

7 Haziran Cumartesi: 2. gün

8 Haziran Pazar: 3. gün

9 Haziran Pazartesi: 4. ve son gün

10 Haziran Salı: Kamu çalışanları için işbaşı günü

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları yapan milyonlarca vatandaş, açıklanan bu resmi takvime göre hazırlıklarını sürdürecek.

