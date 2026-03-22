Bayram tatili dönüşleri başladı, TEM'de akıcı yoğunluk hakim

Ramazan Bayramı tatili sonrası evlerine dönen sürücüler, TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde iki yönlü yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı için memleketine veya tatil beldesine dönen vatandaşların dönüşü başladı. En sevdikleri yemekleri yiyen ve dostları ile uzun süre sonra bir araya gelen vatandaşlar, kısa süren tatilin ardından yola çıktı. Bekirdere Viyadüğü mevkii Anadolu ve Avrupa istikametinde araç sayısında belirgin artış gözlenirken, trafik akışı kesintisiz sağlanıyor.

Güvenli ulaşım için bölgede denetimlerini artıran trafik ekipleri karadan ve dron ile havadan çalışmalarını yürütüyor. Güzergah boyunca radarla hız kontrolü yapıyor. Emniyet şeridi ihlalleri, emniyet kemeri takılması ve seyir halindeyken cep telefonu kullanımı konularında denetimlerini sürdüren ekipler, sürücüleri kurallara uymaları yönünde ikaz ediyor.