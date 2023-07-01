Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk yaşanıyor
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Ankara-Kırıkkale yönünde araç yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Ankara-Kırıkkale yönünde araç yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. D-200 karayolunun Ankara - Kırıkkale yönünde zaman zaman trafikte yoğunluk yaşanıyor. Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarırken trafik kazalarına karşı önlemler aldı.