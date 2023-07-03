Bayram tatilinde 334 kişi hayata tutundu

Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, Kurban Bayramı tatili haftasında 334 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, sahillerde cankurtaranlık hizmeti veriyor. Ekipler hafta sonu da dahil olmak üzere her gün belirlenen sahillerde görev yapıyor. Cankurtaranlar bayram tatili günlerinde yine hayatları kurtardı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla en yoğun günlerini geçiren sahillerde Cebeci’de 107, Kovanağzı’nda 8, Kumcağızda 92, Miço Plajı’nda 5, Kerpe’de 16, Sarısu’da 11, Seyrek’te 14, Bağırganlı’da 22, Karamürsel’de 39, Darıca ve Bayramoğlu’nda 10 kişi olmak üzere toplam 334 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı.