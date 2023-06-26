Bayram tatiline geldiği evinin bahçesini temizlerken kalp krizi geçirdi

İzmit’ten, bayram tatili için Sakarya’nın Hendek ilçesindeki evine gelen 45 yaşındaki vatandaş, bahçesini temizlediği esnada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İzmit’te ikamet eden 45 yaşındaki Murat Esen, bayram tatili için Sakarya’nın Hendek ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde bulunan evine geldi. Burada evinin bahçesini temizleyen Esen, fenalaşarak yere yığıldı. Esen’i yerde baygın şekilde gören eşi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen Murat Esen, Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Esen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Esen’in cansız bedeni otopsi merkezine kaldırıldı. Murat Esen, yarın Çağlayan Mahallesi’nde bulunan camide öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.