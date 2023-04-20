Bayram temizliği belediye elinden

Kocaeli’de yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği yapıldı. Vatandaşların evlerini dip bucak temizleyen ekipler, hem moral verdi hem hayır duası aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği evde bakım hizmetini Ramazan Bayramı öncesinde yoğunlaştırdı. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan, temizlik yapmaya elverişli sağlıklı yapısı olmayan engelli, yaşlı veya yatalak vatandaşlara yönelik verilen hizmette Ramazan Bayramı öncesi vatandaşın evi dip köşe temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Birimi ekipleri evlerde yerleri süpürüyor, masa, dolap, televizyon, kitaplık, kapı, cam, pencere, kapı kollarının tozunu alıp siliyor. Ayrıca mutfak, tuvalet ve banyo yıkanıp paklanıyor.

"Kara kara düşünüyordum"

Ramazan Bayramı’nda gelecek misafirlerini karşılayacak olmanın huzurunu yaşayan 73 yaşındaki Güzel Tanyürek, "Belediyenin hizmetinden çok memnunuz. Allah razı olsun. Çünkü biz yaşlıyız. Dizlerimiz ağrıyor. İki dizimde protez var. Belimde siyatik var. Temizlik yapamıyoruz. Sabah kara kara düşünüyordum. ’Bayram geldi ben ne yapacağım?’ diye. Geldiler camları sildiler. Yerleri süpürdüler, sildiler. Beyaz eşyamın altlarını sildiler. Mutfak dolaplarımı sildiler. Perdelerimi yıkayıp takıyorlar. Ben bunları yapamazdım, yaptıramazdım. Çok memnunum. Daha ne isteyeyim Allah’tan ben’’ dedi.

"Evim tertemiz oldu"

Kocaeli’ye 7 yıl önce taşındığını söyleyen Tanyürek, "Evim bayrama tertemiz oldu. Ama gelmeseler ben ne yapardım, bayrama nasıl çıkardım? Çok üzüntülü olurdum. Yarın da İstanbul’dan gelecek misafirim var. Evim tertemiz oldu. Çok sevindim. Belediye başkanımıza, elemanlarına hepsine teşekkür ediyorum. Onlar nasıl bize yardım ediyorsa Allah da onlara yardım etsin, işlerini rast eylesin inşallah. Ümmetin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Hep beraber güzel bayramlar geçirelim inşallah" ifadesini kullandı.