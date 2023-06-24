Bayram trafiğinin yoğun olduğu noktalar Cayrokopter'a emanet

Trafik Jandarma ekipleri bayram tatili için yollara çıkan yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için sık kullanılan bağlantı yollarında Cayrokopter (Döner kanatlı ve pervaneli bir hava taşıtı) ile havadan trafik denetimleri gerçekleştirdi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine giden araçların yolculuklarını güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için trafik yoğunluğunun fazla olduğu Ankara-Çankırı ve Ankara-Kırıkkale istikametlerinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri amacıyla Trafik Jandarması tarafından “Cayrokopter” ile havadan trafik denetimleri gerçekleştirdi.