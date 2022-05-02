Bayram ziyareti acı sonla bitti: Otomobil nehre uçtu, karı koca öldü, anne yaralandı

Edirne'de bayram ziyaretine giden aileyi taşıyan otomobilin Tunca Nehri'ne uçtuğu kazada, karı koca hayatını kaybetti, anne ise yaralandı.

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  • 02.05.2022 23:55
  • Güncelleme: 03.05.2022 01:21
Bayram ziyareti acı sonla bitti: Otomobil nehre uçtu, karı koca öldü, anne yaralandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Edinilen bilgiye göre, Edirne’ye bağlı Değirmenyeni köyüne bayramlaşmaya giden Ergin Akbulut’un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak köy girişinde bulunan Tunca Nehri’ne uçtu. Otomobilin nehre uçtuğunu fark eden 2 vatandaş nehre koştu. Nehre yardıma gelen bir kişi ise otomobilde bulunan kişilerin abisi, annesi ve yengesini olduğunu fark etti, komşunun yardımıyla yaralıları otomobilden çıkardı. Haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Ergin Akbulut ve eşi Emine Akbulut, hayatını kaybettiği annelerinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Köye bayram için geldiklerini belirten Muhtar Ahmet Bolu, “Köyümüze gelen yol üzerinde direksiyon hakimiyeti kaybedip dereye uçmuş. Araçta toplam 3 kişilermiş. Aldığımız bilgilere göre 2 kişi ölmüş 1 kişi yaralanmış. Kendileri köylümüz senede 8, 10 kere köye gelen birileri. Denizli’ye çalışmak için gittiler. Kardeşi ve buradaki diğer vatandaşların yardımıyla çıkarmışlar” dedi.

İHA

SHA Editör
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