Bayramda 120 bin kişi belediye otobüsleriyle ücretsiz yolculuk yaptı
4 günlük Kurban Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplam 120 bin kişiye hizmet verdi.
4 günlük Kurban Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplam 120 bin kişiye hizmet verdi.
Bayramlar ve özel günlerde büyük bir hassasiyetle çalışan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı süresince Sakaryalılara ücretsiz ulaşım imkanı sundu. 4 günlük bayram süresince 67 araç ve 150 personel ile görev başında olan belediye otobüsleri toplam 120 bin kişiye ücretsiz ulaşım hizmeti verdi.